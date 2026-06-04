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В Совбезе заявили о росте разведывательной деятельности у границ Калининградской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил о наращивании разведывательной деятельности у границ Калининградской области.

"Недавно министр иностранных дел Литвы открыто заявил о том, что надо нападать на Калининградскую область. Вокруг границы наращивается разведывательная деятельность", - сказал Шевцов на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

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Алексей Шевцов Калининградская область Совбез РФ Литва
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