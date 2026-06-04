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Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -- Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами, это общение происходит несколько раз в неделю, диалог продолжается. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога", - сказал Дмитриев журналистам в четверг на "полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, это сложный диалог, "но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют".

"Этот диалог продолжается в постоянном режиме. Соответственно, также идет дискуссия и по экономическому направлению", - сказал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев США
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