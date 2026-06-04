В Москве заявили о готовности продолжать работу над укреплением основ Союзного государства

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона готова на системной основе продолжать работу над укреплением основ Союзного государства, в том числе, на внешнеполитическом треке, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Хотел бы от имени МИД России заверить в готовности продолжать на системной основе необходимое политико-дипломатическое содействие укреплению основ Союзного государства и реализации принимаемых в его рамках решений, в том числе, на внешнеполитическом треке", - сказал он в ходе сессии "Союзное государство: время быть первыми" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Галузин отметил, что безусловным приоритетом Москвы и Минска является дипломатическое сопровождение двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства.

Он также рассказал о запланированном на IV квартал текущего года совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии: "Планируется подписать новую программу согласованных действий, обсудить вопросы взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях, взаимодействие в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также вопросы дипломатического сопровождения межрегионального и приграничного сотрудничества. Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сегодня внешнеполитическая координация между нашими странами достигла беспрецедентно высокого уровня, и мы искренне благодарны нашим белорусским коллегам за это".

"Мы солидарно выступаем практически по всем международным проблемам, оказываем взаимное содействие в развитии политических и экономических связей с дружественными и конструктивно настроенными странами мирового большинства и их объединениями. Координируем подходы в отношении недружественных государств и их структур, активно взаимодействуем и поддерживаем друг друга в интеграционных объединениях и международных организациях, сообща противодействуем санкционной и юридической агрессии коллективного Запада", - подчеркнул Галузин.