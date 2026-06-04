МИД РФ обвинил НАТО в превращении Арктики в зону геополитического противостояния

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - НАТО предпринимает последовательные шаги по милитаризации Арктики, превращая этот регион в зону геополитического противостояния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Североатлантический альянс активно наращивает свои боевые возможности именно на крайнем Севере, развивает соответствующую военную инфраструктуру, планирует накачать регион современными вооружениями, техникой", - сказала Захарова на брифинге в четверг "на полях" ПМЭФ.

Она напомнила, что в феврале этого года НАТО провела операцию "Арктический часовой", "это тоже операция для того, чтобы, как они говорят, сдерживать нашу страну в этом регионе".

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "на самом деле это последовательные шаги по превращению этого прежде спокойного во всех отношениях региона Арктики в еще одну зону геополитического противостояния".

"Очевидно, что инициатором подобных действий, я имею в виду агрессивных, связанных с милитаризацией Арктики, выступает не наша страна, а именно Североатлантический альянс, который запугивает население своих стран безумными мифами о российской угрозе, и на этом основании объясняет, почему они должны еще больше потратить на милитаризацию и выделить дополнительные ассигнования для решения именно задач придуманного характера, а не реальных вызовов и угроз, связанных с решением экономических и социальных проблем", - заявила Захарова.