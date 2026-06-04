Президент AmCham предложил способ растопить "глыбу льда" в отношениях России и США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Культурные проекты могут стать мостом между Россией и США, помогут развивать бизнес и экономику между странами, заявили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе дискуссии "Россия - США: диалог культур".

"Культурный диалог важен, потому что мы не можем добиваться прогресса в отношении экономики и бизнеса без подобных инициатив. (...) Прямо сейчас между США и Россией существует колоссальная глыба льда. Эта глыба стоит между нами. Это мешает работе, мешает работе США в России. (...) Мы должны придумать, как сделать так, чтобы этот лед начал таять", - сказал президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

По его словам, было очень сложно фасилитировать диалог при администрации экс-президента США Джо Байдена, в настоящее время "стало чуть легче".

"Я 35 лет уже живу и работаю в России, и я могу сказать, что уровень непонимания между Россией и США никогда не был в худшем состоянии. И вот это непонимание привело к недоверию, а недоверие привело к тем действиям, которые мы наблюдаем последние четыре года. К счастью, культура не является предметом санкций. Но тем не менее, мы видим самоцензуру и санкции в отношении самих себя. И это решение, которое принимает каждый из нас. От этих санкций в сфере культуры мы можем избавиться с легкостью. Для этого не нужно решение Конгресса или указ президента. Мы можем решить эту проблему", - отметил он.

Эйджи сообщил, что 1 июля в Москве пройдет первый хоккейный матч Россия - США в связи с празднованием 250-летнего юбилея Соединенных Штатов. "И мы надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некоему таянию льда, который сейчас возник между нами. Бизнес не может преуспевать без культурного диалога. Без этого нам не получится добиться прогресса, который нам так необходим для того, чтобы продвигать ту повестку, которую сформировали президент (США Дональд) Трамп и президент (России Владимир) Путин, для того, чтобы развивать бизнес и экономические отношения", - подчеркнул он.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что позиция России неизменна - культура должна оставаться неподверженной политической конъюнктуре. "Мы всегда демонстрируем открытость тем, кто разделяет этот подход и поддерживает инициативы по налаживанию конструктивного взаимодействия. Убеждена, что путь к этому лежит через открытый, взаимоуважительный и абсолютно равноправный диалог. И наша общая цель - это не только сохранение общего наследия и сохранение исторической памяти, но и приумножение в виде инновационных культурных проектов. В этой связи представляется нецелесообразным упускать возможность для развития совместных инициатив, способствующих взаимовыгодному сотрудничеству", - отметила министр.

По ее словам, одним из наиболее перспективных направлений, безусловно, для США и России является киноискусство. "Мы очень ждём американское кино на наших фестивалях. Яркий тому пример - это 48-й Московский Международный кинофестиваль, который с радостью принимает яркие, интересные проекты наших коллег", - сказала Любимова.

Она также отметила интерес молодых американских деятелей искусства, исполнителей к престижным международным конкурсам, которые проходят в России. "Я также хочу сказать, что пройдёт совсем мало времени, и в Москве на сцене Большого театра откроется такая Олимпиада в мире балета. Это 15-й международный конкурс артистов балета. И в этом году приедут талантливейшие исполнители из 30 стран. И я очень рада, что среди участников престижных балетных школ ребята из Атланты, Нью-Йорка и Сан-Франциско", - сообщила глава Минкультуры.

Она также пригласила представителей США принять участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 24 по 26 сентября.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Россия "относится очень хорошо" к американской культуре, и отношения России и США в сфере культуры важны при соблюдении определенных гарантий.

"Сегодняшняя ситуация крайне напряженная в политическом, в экономическом плане. И, тем не менее, быть может, именно поэтому отношения в сфере культуры становятся в высшей степени важными. (...) Если мы хотим работать с Америкой, если мы хотим работать с Европой и с Азией, то нам нужны какие-то определенные гарантии", - сказал он.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил США и России "начать с белого листа". "Я думаю, что мы должны сейчас начинать с белого листа. (...) Такая возможность есть, (...) миру нужна новая гуманитарная политика", - отметил он.

Пиотровский напомнил, что между музеями России и Соединенных Штатов никаких обменов нет уже 20 лет. "Это плохо, но, с другой стороны, это хорошо, потому что это не имеет никакого отношения к геополитической ситуации. Ни к Крыму, ни к Украине. Это имеет отношение к гарантиям. И двум менталитетам. Наш менталитет - дайте честное слово, американский менталитет - рассудит суд", - сообщил он.