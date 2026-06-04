Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум официально открылся в "Экспофоруме" в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

"Дамы и господа, дорогие друзья! От имени петербуржцев приветствую вас в нашем городе, добро пожаловать! 323 года тому назад основатель нашего города Петр I открыл для России окно в будущее. И сегодня Санкт-Петербург является передовой инновационной площадкой для России", - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что в Петербурге создаются и внедряются прорывные технологии, которые позволяют улучшить качество жизни в стране.

"Мы рады нашим гостям. Мы готовы сотрудничать и приглашаем вас стать частью будущего нашего города", - отметил губернатор, пригласив гостей посетить рестораны, музеи и театры.

Международный экономический форум проходит в Петербурге в 29-й раз. "Нулевой" день стартовал в среду, завершится форум в субботу.