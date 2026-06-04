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"Лента" вложит 2 млрд рублей в развитие сети в Петербурге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа "Лента" планирует вложить около 2 млрд рублей в развитие сети магазинов в Петербурге, сообщает городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков и представитель группы подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2026 в четверг.

"Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию магазинов, внедрение современных сервисов и развитие мультиформатности торговли", - отмечается в сообщении.

Группа "Лента" управляет в Петербурге 30 гипермаркетами, 54 супермаркетами, 87 магазинами у дома "Вингараж" и 21 магазином у дома "Монетка", 45 специализированными магазинами в зоне субаренды гипермаркетов, 322 магазинами косметики и бытовой химии "Улыбка радуги", пятью строительными гипермаркетами "Дом Лента".

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