Стоимость полета космического туриста на "Союзе" к МКС оценили в 2 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что полет космического туриста на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию (МКС) составит около 2 млрд рублей.

"Стоимость - это ракета, поделенная на количество участников. Два профессионала должно быть обязательно, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, поэтому около 2 млрд рублей", - сказал Баканов в эфире блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.

Он также отметил, что Россия готовит и отправляет к МКС космонавтов из зарубежных стран.

"Здесь у нас очень важный этап предстоит: это переход от Международной космической станции к Российской орбитальной станции. Все понимают колоссальные риски, межгосударственные, очень тяжело кооперироваться на перспективу 10-20 лет", - сказал глава "Роскосмоса".

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".