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Лавров встретился с членом правительства Сербии, отвечающим за экономическое сотрудничество

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром без портфеля в правительстве Сербии Ненадом Поповичем, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Министры обменялись приветствиями, после чего начали общение в закрытом режиме.

Попович отвечает в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество.

МИД РФ Сергей Лавров Сербия Ненад Попович ПМЭФ
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