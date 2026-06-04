Лавров встретился с членом правительства Сербии, отвечающим за экономическое сотрудничество

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром без портфеля в правительстве Сербии Ненадом Поповичем, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Министры обменялись приветствиями, после чего начали общение в закрытом режиме.

Попович отвечает в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество.