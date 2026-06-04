РФ к 2030 году планирует довести урожай яблок до 2,7 млн т

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - РФ в настоящее время обеспечена собственными яблоками на 83%, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 100%. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня мы уже сомообеспечили себя яблоками на 83%. Президент РФ поставил нам задачу к 2030 году обеспечить себя на 100%. И, конечно же, мы выполним это поручение", - сказала она.

По ее словам, к 2030 году планируется довести сбор яблок до 2,7 млн тонн по сравнению с 0,6 млн тонн в 2014 году.

Именно с 2014 года был взят курс на активное импортозамещение и отрасль начала получать господдержку, напомнила она.

Помимо тех мер господдержки, которые предоставляются всем сельхозпроизводителям, садоводы получают прямые субсидии на покупку саженцев, уход за ними.

Как сообщалось, в 2025 году РФ собрала около 2 млн тонн яблок. Около 77% объема обеспечили регионы Северного Кавказа и Юга (Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария).