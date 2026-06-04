В правительстве отметили сокращение числа случаев кибермошенничества в России на треть

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество преступлений с использованием информационных технологий за первые первые четыре месяца 2026 года снизилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на полях ПМЭФ вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан - это подтверждается статистикой. По данным МВД, за первые четыре месяца этого года число преступлений с использованием информационных технологий снились больше чем на 30%, - сказал он. - Всё меньше жалоб поступает и на мошенничество в финансовой сфере".

"Мы переломили тенденцию, но работа продолжается. Ожидаем, что вскоре в Госдуме пройдет голосование по второму пакету мер правительства", - сказал вице-премьер.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников, который включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт был принят в I чтении в феврале 2026 года.

Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством и принятого в конце прошлого года. В него вошло около 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.