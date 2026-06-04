Глава Минздрава оценил год сохраненной трудовой активности в 2,7 млн рублей для экономики

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России год сохраненной трудовой активности оценивается в 2,7 млн руб. на человека, а снижение смертности трудоспособных граждан на 10% может дать почти 10-процентный прирост ВВП за четверть века, при этом хронические заболевания обходятся стране в 4% ВВП в основном из-за падения производительности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сейчас стало (...) звучать, что здравоохранение для экономики и вклад здравоохранения в экономику стал очевидным. Здоровье - это фактически базовая инфраструктура человеческого капитала, а не социально-расходная статья. И сегодня, конечно, есть и наши расчеты, и зарубежные, насколько год сохраненной трудовой активности имеет значение для ВВП на одного занятого. И эти суммы по нашей стране составляют где-то порядка 2,7 млн рублей в год", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии "Человеческий капитал: сколько стоит здоровье человека?".

По его словам, снижение смертности среди трудоспособного населения на 10% дает прирост ВВП почти на 10% за 25 лет. Хронические неинфекционные заболевания обходятся стране примерно в 4% от ВВП, причем основная часть потерь связана не столько с лечением, сколько со снижением производительности, добавил глава Минздрава.

"Поэтому, конечно, говоря сегодня об отрасли здравоохранения, мы говорим о том, что здравоохранение (важно) для экономики. (...) Потери потенциальных лет жизни трудоспособного возраста, они также имеют совершенно четкий экономический эффект. (...) В экономике лица старшего возраста, которые имеют активные возможности, продолжают также приносить пользу, активно вовлекаясь в экономический процесс. Поэтому увеличение продолжительности здоровой жизни и вопросы долголетия, они фактически также идут рука об руку", - отметил министр.