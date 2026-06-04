МВД сообщило о снижении числа киберпреступлений в РФ на 30% в 2025 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Введение ограничительных мер в РФ позволило снизить количество киберпреступлений на 30% в 2025 году, заявил замминистра внутренних дел России Андрей Храпов.

"Заметили прямо резкое снижение преступности. Каждая принятая мера по ограничению связи, по фродовым операциям по счетам, по возможностям вывода денег обваливает возможности преступников. Если в январе 2025 года в неделю было больше 9 тыс. мошенничеств, то в декабре 2025 года их уже было менее 6 тыс. в неделю - то есть на 30% (снижение - ИФ)", - сказал Храпов в четверг на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако, по словам замминистра, после резкого сокращения преступлений данного типа следует "неминуемый откат обратно". "То есть идет адаптация к существующим схемам", - пояснил он.

Кроме того, Храпов заявил о снижении материального ущерба от киберперступлений с 2024 года и числа жертв мошенников.

"Материальный ущерб 195 млрд рублей, но он меньше на 4% с лишним, потому что в 2024 году этот ущерб был 205 млрд рублей. Количество потерпевших сократилось на 5,5% и составило 534 тыс.", - сказал замминистра.

В общей сложности число всех типов киберпреступлений, среди которых дистанционные мошенничества, кражи и хищения со счетов, сократилось за последние годы на 11,8% - с 765,5 тыс. до 675,5 тыс.

"Из них краж - это когда ты переходишь по ссылке, и у тебя украли деньги - на 23,5%, с 106 тыс. почти до 81 тыс. Мошенничеств (когда "разводят" людей) на 9% - с 379 тыс. до 345 тыс., неправомерного доступа к компьютерной информации почти в 2 раза - со 105 тыс. до 58 тыс. (-44%)", - сообщил Храпов.