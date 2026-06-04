Сбер отметил, что крупные компании пока не могут запускать большие проекты из-за ставок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крупные российские компании с точки зрения финансовой устойчивости стабильны, но все еще не могут позволить себе запускать большие проекты из-за высоких ставок, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Крупнейшие компании российской экономики с точки зрения финансового состояния чувствуют себя достаточно хорошо, но не могут себе позволить пока большие крупные проекты", - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что проблемы с обслуживанием долга наблюдаются, скорее, у малого и среднего бизнеса.

В целом ситуация с долговой нагрузкой компаний в 2026 году лучше, чем в 2025 году. "Фактически 75% портфеля кредитов юрлицам у многих банков, даже больше, привязано к ключевой ставке. По мере снижения ключевой ставки она снизилась на треть, это довольно значимо, конечно, нагрузка тоже снижается, поэтому компании, которые пережили 2025 год, они в 2026 году чувствуют себя несколько лучше", - отметил зампред Сбера.

В условиях высоких ставок компании сокращают бюджет на развитие - на инвестиции, новые проекты, набор сотрудников. "В этой части ещё изменений не произошло. Именно поэтому и нет экономического роста (бурного - ИФ)", - добавил Скворцов.

По его словам, рост ВВП складывается в диапазоне от нуля до 1%.

"Возможно, пока ближе к нижней границе диапазона. В целом по году мы ожидаем, что мы будем ближе к верхней границе этого диапазона, но рост меньше 1% – это очень маленький показатель. Многие отрасли находятся ниже нуля и находятся в фазе спада, но в целом чувствуют себя хорошо", - отметил зампред Сбера.

Неплохое состояние у компаний в отраслях обработки, жилой недвижимости, фармацевтики, цветных металлов. "Но многие отрасли сегодня под давлением, особенно связанные с экспортом", - подчеркнул Скворцов.