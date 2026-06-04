Поиск

Лавров обсудил с сербским министром укрепление двусторонних отношений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ провел встречу с членом правительства Сербии, сопредседателем межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненадом Поповичем, сообщили в МИД России.

"Рассмотрены вопросы укрепления российско-сербских отношений с акцентом на практическое взаимодействие, реализацию имеющихся договоренностей, а также урегулирование в Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244", - говорится в сообщении.

Косово Сербия МИД Сергей Лавров Ненад Попович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2474 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов