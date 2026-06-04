Лавров обсудил с сербским министром укрепление двусторонних отношений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ провел встречу с членом правительства Сербии, сопредседателем межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненадом Поповичем, сообщили в МИД России.

"Рассмотрены вопросы укрепления российско-сербских отношений с акцентом на практическое взаимодействие, реализацию имеющихся договоренностей, а также урегулирование в Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244", - говорится в сообщении.