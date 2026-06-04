Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2026 г. "несколько возрастет" по сравнению с планом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Параметры федерального бюджета РФ на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько взрастет по сравнению с планом, однако это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы будем корректировать параметры текущего года и текущего дефицита, планово 1,6% ВВП. Видим, что есть тенденция к изменению этих параметров. Несколько возрастет дефицит", - сказал он журналистам.

"Тем не менее, мы видим, что это не должно привести к существенным изменениям объемов внутренних заимствований. У нас сегодня валовые внутренние заимствования, на валовке 5,5 трлн рублей мы должны занимать. Во всяком случае, планируем, что если и будет увеличение, то оно будет не такое значительное, как в прошлом году", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, за счет каких источников будет покрываться дефицит, он пояснил, что источников много - "есть и остатки бюджета, есть и реализация активов, и так далее и тому подобное".