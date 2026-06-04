Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами планируется продлить до 2029 г.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортерами планируется продлить до 2029 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В целом планируется (продление - ИФ). Мы планируем до 2029 года, такое решение подготовлено, надеюсь, что оно будет поддержано", - сказал он журналистам.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год, и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.