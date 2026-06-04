Глава Минфина сообщил о возможном пополнении ФНБ по итогам года на 1 трлн руб.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен по итогам 2026 года примерно на 1 трлн рублей в случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"ФНБ будем пополнять, вышла же информация от Минфина, на 220 млрд рублей будем пополнять в июне ФНБ. В тот раз (в мае - ИФ) на 110 млрд рублей", - напомнил министр.

Отвечая на вопрос о том, сколько в фонд может поступить по итогам всего года, Силуанов пояснил, что все зависит от уровня средней цены на нефть.

"Если такая ценовая конъюнктура сложится, то порядка 1 трлн рублей. Если ценовая конъюнктура сложится сегодняшняя. Во всяком случае, все равно Александр Валентинович Новак сказал о дефиците нефти. Действительно, даже если по Ормузскому проливу будет найдено решение, тем не менее, все равно мощности повреждены, их нужно будет восстанавливать. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но как раз к вопросу бюджетного правила, его надо корректировать таким образом, чтобы бюджет не испытывал сложностей в случае, если цены на нефть вернутся к началу текущего года", - пояснил Силуанов.