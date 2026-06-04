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Дмитриев прогнозирует начало сотрудничества с США в сфере ИИ через год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Перспективы сотрудничества России и США в сфере искусственного интеллекта могут реализоваться уже в ближайшем будущем, низкая стоимость электроэнергии в России делает страну привлекательным партнером, заявил на ПМЭФ спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Россия - это самый дешевый источник электроэнергии для искусственного интеллекта. И вот сейчас это сложно представить, но я думаю, через год уже будет несложно представить сотрудничество, в том числе с США, по искусственному интеллекту", - сказал он.

Он отметил, что американские бизнесмены весьма прагматичны.

"И они смотрят на цену, и если мы можем предоставить самую дешевую энергию для искусственного интеллекта, это потрясающий мощный ресурс России", - добавил Дмитриев.

Кирилл Дмитриев США
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