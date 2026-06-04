Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд по конкурентным ценам, а также нефтегазового оборудования и технологий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бизнес-диалоге "Россия-Таиланд" в рамках ПМЭФ.

"С учетом кризиса в Ормузском проливе и текущих планов Таиланда по энергопереходу мы готовы увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов по конкурентным ценам, а также поставки нефтегазового оборудования и технологий", - сказал министр.

Он отметил, что в 2025 году товарооборот между странами вырос чуть более чем на 2%, но в I квартале этого года - уже более чем на четверть.

"Помимо традиционных удобрений, Россия увеличивает экспорт сталелитейной продукции, алюминия, ферросплавов. Мы начали поставлять в Таиланд и медные руды, и концентраты. В тоже время стали больше закупать из Таиланда вычислительных машин, продукции химической индустрии, в первую очередь шины, а также фрукты и орехи", - сказал Решетников.

"При этом понятно, что нужна дальнейшая диверсификация торговли", - подчеркнул министр.

"Мы готовы наращивать экспорт продовольствия: мороженой рыбы, детского питания, а также запустить поставки мяса, зерновых, кормов для животных", - сказал он.