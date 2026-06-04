РФ и Таиланд подготовили проект соглашения о поощрении и защите инвестиций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - РФ и Таиланд подготовили проект межправсоглашения о защите и поощрении инвестиций, ожидается скорейшее его принятие, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бизнес-диалоге "Россия-Таиланд" в рамках ПМЭФ.

"Какие решения могут придать дополнительный импульс сотрудничества? Ключевое - это заключение соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом (сейчас на стадии переговоров - ИФ)", - сказал министр.

"При этом, прежде чем запустить процессы, нам предстоит проделать большую домашнюю работу - снизить количество нетарифных барьеров для поставок продовольствия, фармпродукции, нефтегазового оборудования. Это тоже в периметре переговоров", - отметил Решетников.

"Следующий важный шаг - межправсоглашение о поощрении и защите инвестиций. Проект документа готов, рассчитываем на его скорейшее обсуждение и согласование", - заявил глава Минэкономразвития.