"Балтика" оценила долю импортного пива на российском рынке в 2,5-3%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Импортное пиво в настоящее время занимает всего 2,5-3% на российском пивном рынке, сообщил гендиректор пивоваренной компании "Балтика" Дмитрий Визир на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Доля импортного пива на российском рынке ничтожно мала - всего 2,5-3%", - сказал он.

По его словам, в годы, когда основными пивоваренными компаниям владели транснациональные корпорации, "российский рынок рынок пива осознанно убивался, убивались отечественные бренды". Это был один из способов вывода денег из страны через роялти, отметил он.

"На сегодняшний день ситуация развернулась в обратную сторону. Мы видим, что российский потребитель стал осознанно выбирать российские бренды", - сказал Визир.

По его словам, на сегодня порядка 46% потребителей выбирают российские бренды. Бренд "Балтика" выбирают более 49% потребителей, сказал он.

"На самом деле российское пиво и российские бренды на сегодняшний момент точно, что не хуже, но с высокой долей вероятности лучше, чем прочие сорта. Потому что мы как производители именно российского бренда играем вдолгую, - заявил Визир. - Для нас нужно, чтобы нас покупали не только сегодня, но и завтра и послезавтра. Это ключевая история".