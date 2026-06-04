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Путин назвал главной проблемой ВСУ нехватку личного состава

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал главной проблемой Вооруженных сил Украины катастрофическую нехватку кадров. Он сказал об этом на встрече с руководителями иностранных информагентств.

"Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность Вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, - сказал он. - Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек".

"С начала этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Насильно людей забирают, мотивации нет никакой", - добавил он.

По словам президента, принудительная мобилизация на Украине дает где-то 15-16 тысяч человек в месяц. Примерно 14 тысяч возвращаются из госпиталей после ранения.

"Воевать никто не хочет", - резюмировал Путин.

Владимир Путин ВСУ Украина
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