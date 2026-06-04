Путин отметил, что двусторонние отношения РФ с КНР не мешают Индии, и наоборот

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Двусторонние отношения России с Китаем не мешают Индии, и наоборот, а связка трех стран помогает всем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У России свои отношения и с Китаем, и с Индией. И это никого не задевает. Они складывались десятилетиями, все складывалось естественным образом. И отношения России с Индией не мешают Китаю, и отношения России с Китаем не мешают Индии. А связка трех стран всем помогает", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в четверг.

По его словам, "вмешиваться в такие тонкие, многогранные отношения между двумя странами, такими, как Индия и Китай, - это неблагодарное дело". "Но я с уверенностью могу сказать, что и премьер-министр (Индии Нарендра) Моди, и председатель КНР Си Цзиньпин стремятся с обеих сторон к разрешению всех вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в рамках отношений на границе. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказал Путин.

Глава государства также отметил, что России хорошо известны трудности в отношениях Индии и Пакистана, связанные с ситуацией на границе. При этом, Путин выразил несогласие с утверждениями, будто Пакистан "целиком и полностью подконтролен Китаю". "Да, конечно, имеют большое значение для Пакистана вопросы, связанные с сотрудничеством с КНР, но с Китаем все развивают отношения - это одна из крупнейших экономик мира", - сказал Путин и отметил, что у Пакистана очень разносторонние связи.

Путин добавил, что Россия готова делиться с Индией и Китаем опытом в создании систем ПВО. "Мы готовы делиться и с нашими китайскими друзьями, и с нашими индийскими друзьями. И мы делимся. Работа по всем этим направлениями идет", - сказал он.

По словам президента РФ, опыт, имеющийся у России в этой сфере - "уникальный". "Такого опыта нет нигде. У нас есть", - сказал он.

Как пояснил Путин, "важно иметь отдельные машины, но еще важнее создавать систему ПВО". "Что это значит? Это значит работать по высотам, по разным целям: по низколетящим, по медленно летящим, по высоколетящим. Важно все это зашить в одну информационную систему, которая работала бы в режиме реального времени", - отметил глава государства.

"Непростая задача, высокотехнологичная. Сейчас мы работаем у себя, совершенствуем эту систему", - добавил Путин.

Президента спросили о поставках Индии системы С-400 и сроках совместной российско-индийской разработки истребителя Су-57.

"Что касается Су-57. Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения - я думаю, что лучшая в мире на сегодняшний день. Но наши индийские друзьям тогда сказали: ну, давайте вы сами, а мы там посмотрим. В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно. И мы готовы с Индией, конечно, работать и поставлять. И развивать дальше. Здесь нет ограничений, у нас нет никаких ограничений", - сказал Путин.