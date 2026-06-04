Путин назвал спекуляциями заявления о том, что РФ выгоден конфликт вокруг Ирана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

"Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в Петербурге.

Глава государства признал, что определенные выгоды российские компании от повышения цен на нефть и газ получают.

"Да, рост цен имеет место быть, мы это прекрасно видим, понимаем. Конечно, в известной степени наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный и краткосрочный характер", - сказал Путин.

"А мы хотели бы выстраивать отношения со всеми партнерами вдолгую и на прочной базе взаимного интереса. И в данном случае наш интерес заключается в том, чтобы конфликт был прекращен, и как можно быстрее", - добавил президент.

По его словам, он приветствует то, что, "несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие". "Все, что с нашей стороны можно, мы делаем для того, чтобы такая ситуация помогла разрешению конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями, и повторяю еще раз: мы делаем все, что от нас зависит, если нужна будет наша помощь, для того, чтобы конфликт был завершен", - сказал Путин.

Российский лидер коснулся также роли президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, отметив их стремление к компромиссу в разрешении конфликта.

"Исходим из того, что все-таки усилия и президента США Трампа, и последовательная позиция духовного лидера Ирана, которые направлены на защиту интересов своей страны и на поиск компромисса, а мы видим, что такой поиск с обеих сторон имеется, надеемся, что этот поиск завершится позитивным результатом, конфликт будет прекращен и исчерпан", - сказал Путин.