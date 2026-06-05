Урегулирование по шести оставшимся у "Аэрофлота" иностранным самолетам оценили в $100 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сохраняет планы страхового урегулирования по оставшимся шести иностранным самолетам, оценивает эти сделки в около $100 млн, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Шесть воздушных судов (осталось доурегулировать - ИФ). На это потребуется порядка $100 млн финансирования", - сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2026, отметив, что финансировать сделки компания планирует самостоятельно, без привлечения господдержки.

Отвечая на вопрос, ведет ли "Аэрофлот" поиск самолетов на вторичном рынке, он сказал: "Мы эту работу не прекращали".

Санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. С 2023 года российские авиакомпании практикуют так называемое страховое урегулирование отношений с иностранными лессорами по тем самолетам, которые были поставлены им еще до санкций. В результате таких сделок требования старых лессоров в отношении авиатехники прекращаются, а ее новым собственником становится подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс": с ней авиакомпании заключают новые договоры лизинга по тем же самолетам. Схема позволяет "очистить" авиатехнику от иностранной регистрации и использовать ее на зарубежных рейсах без риска ареста.

Для проведения таких сделок по 162 лайнерам в 2023 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 млрд руб. Деньги были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). В дальнейшем о сделках сообщал только "Аэрофлот": они проводились за счет собственных средств группы.