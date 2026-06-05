"СИБУР" получает запросы о поставках базовых полимеров на принципиально новые рынки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Последствия конфликта на Ближнем Востоке заставили ряд стран, ранее не импортировавших базовые полимеры из России, обратиться за такими поставками к "СИБУРу", сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026 глава компании Михаил Карисалов.

"Судя по поведению тех же европейцев и других потребителей продукции стран залива, никто не ждал такого поворота событий. Мы получаем, поверьте, из каких-то уникальных географий запросы на базовые полимеры, предложения провести переговоры, заключить длинные контракты. То есть рынок к нам поворачивается. Поэтому долгосрочно для нас, в том числе с учетом запуска наших новых мощностей, дополнительные ниши открываются, дополнительные возможности на рынке", - сказал он.

Карисалов подчеркнул, что в краткосрочной перспективе имеются и негативные эффекты: "СИБУР" ничего не добывает. И конечно, первые эффекты через две недели после начала этого конфликта нас догнали - рост котировок на нефть. Через формульные контракты он отражается в ценах не только на нафту, но и на СУГ, и на другие виды нашего сырья. Краткосрочно - точно не помогает (конфликт на Ближнем Востоке - ИФ)".

По данным Международного энергетического агентства, снижение производства полимеров в Азии и сокращение экспорта с Ближнего Востока, спровоцированные иранским кризисом, приводят к истощению их запасов на некоторых рынках, что чревато трудностями для строительства, производства упаковки, обрабатывающей и текстильной промышленности.

В отчете агентства отмечалось, что производство нефтехимической продукции на Ближнем Востоке, в значительной степени ориентированное на экспорт, существенно пострадало от сочетания трех факторов: потери сырья из-за остановок добычи, повреждения заводов и оттока с зарубежных рынков. В то же время перебои импорта сырья для нефтегазохимии в Азию привели к резкому росту затрат и повсеместному сокращению объемов производства - на 10-30% от мощности нефтехимических предприятий.