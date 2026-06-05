Новак назвал рисками для экономики изменение структуры расходов бюджета и дефицит кадров

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026.

Ключевой задачей он назвал повышение производительности труда, без этого не удастся выйти на устойчивые темпы роста экономики.

"Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда после бурного роста, поскольку экономика циклична, мы находимся в периоде так называемого управляемого охлаждения, - сказал он. - Конечно, при цикличности экономики важно управлять рисками, искать новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики".

"Если говорить о рисках, один из самых значимых - дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. Мы видимо, что требуется переток из непроизводительных отраслей в те отрасли, которые дают более высокую добавленную стоимость, необходимо повышать гибкость рынка труда", - сказал вице-премьер.

"Второй достаточно серьезные фактор, который нужно смотреть и нивелировать его - это риск изменения структура расходов бюджета. Последние годы очень серьезные были вливания бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу. Структура изменилась, в том числе увеличились расходы на безопасность и оборону. И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики", - заявил Новак.

"Еще один риск - высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика - это следствие в том числе продолжения тех рисков, которые мы обозначаем в качестве ключевых", - добавил он.

"Что делает правительство, чтобы обеспечить новую траекторию устойчивого экономического роста? При цикличности всегда происходят структурные изменения. И правительство утвердило план структурных изменений в экономике", - заявил вице-премьер.

По его словам, прежде всего речь идет об изменении структуры занятости, вовлечении молодежи, людей пенсионного и предпенсионного возраста, ветеранов СВО, повышении гибкости труда.

"Ключевой вопрос, безусловно сегодня стоящий на повестке, который должен дать изменение структуры, - это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером, все предприятия нуждаются в повышении эффективности... Без этого структурные изменения в экономике не дадут нам устойчивого роста", - подчеркнул Новак.

Очень важным направлением, по словам вице-премьера, является технологическая повестка и технологические изменения. "Сегодня государство поддерживает это направление. Мы считаем, что производства с более высокой добавленной стоимостью должны структурно изменить экономику. Речь идет о поддержке станкостроения, химической промышленности, робототехники, фармацевтической промышленности, авиастроения, судостроения, то есть высокотехнологических направлений. Утверждены девять национальных проектов. Сегодня при консолидации бюджета расходы на эти направления не сокращаются, поддержка сохраняется", - сказал он.

Новак также отметил, что ключевыми вопросами для поддержки инвестиций является "доверие бизнеса и создание условий для ведения бизнеса". Он высказал мнение, что реальная ключевая ставка остается достаточно высокой.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас собственные средства предприятий как источник инвестиций значительно уменьшились и кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией, недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой, которая, на мой взгляд, до сих пор реальная ставка достаточно высокая", - заявил вице-премьер.

"По мере решения этих вопросов, снижения инфляции, которая уже снизилась (по оценке Минэкономразвития, до 5,4% в годовом выражении на 1 июня - ИФ), эти процессы будут восстанавливаться и будут появляться средства и для инвестирования за счет кредитных средств", - считает Новак.

По его словам, важным направлением является поддержка государства - и "отдельный федеральный проект принят по привлечению средств частных инвесторов за счет IPO, развития рынка капитала". "Этим совместно занимаемся вместе с бизнесом и Минфином. Это те направления, которые ключевые для восстановления инвестиционной активности", - отметил он.