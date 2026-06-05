"Совкомфлот" ожидает в I полугодии сопоставимые с I кварталом финрезультаты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" (СКФ) по итогам первого полугодия 2026 года может показать аналогичные с первым кварталом финансовые результаты и ждет неплохих показателей за весь год, сообщил генеральный директор компании Игорь Тонковидов.

"По итогам первого квартала мы чувствуем себя очень уверенно... Думаю, что аналогичные показатели мы продемонстрируем по итогам шести месяцев этого года", - сказал Тонковидов в интервью РБК ТВ на полях ПМЭФ.

"Исходя из той контрактной базы, которая сейчас имеется у компании, мы ожидаем по итогу 2026 года неплохих результатов", - добавил глава "Совкомфлота".

"Со второй половины 2025 года компания встала "на ровный киль" и начала уверенно наращивать доходы и возвращать бизнес. "Совкомфлот" находится в хорошей спортивной форме. Мы ищем новые сегменты расширения, компания растет", - сказал Тонковидов.

Он отметил, что базовым маршрутом для компании остается Китай, при этом Индия на данный момент не принимает грузы с судов, находящихся под санкциями.

По его словам, "Совкомфлот" не работал в Персидском заливе, и ситуация в этом регионе оказала "малое влияние" на работу компании.

Отвечая на вопрос о диверсификации маршрутов, Тонковидов сказал, что СКФ сегодня работает в Средиземном море, возит грузы на Ближний Восток, в страны Африки и Латинской Америки. Он отметил, что речь идет о небольших объемах.

Как сообщалось, в январе-марте 2026 г. "Совкомфлот" получил $94 млн чистой прибыли по МСФО против убытка $393 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (база для дивидендов) составила $84 млн по сравнению с $1 млн скорректированного чистого убытка годом ранее.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.