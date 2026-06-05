РФПИ, "Нацпроектстрой" и Lamar Arabia договорились об инфраструктурных и энергетических проектах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа компаний "Нацпроектстрой" и Lamar Arabia Holding W.L.L (Саудовская Аравия) подписали соглашение о партнерстве для совместной реализации инфраструктурных и энергетических проектов. Соответствующее объявление состоялось на полях ПМЭФ-2026.

Партнерство направлено на разработку и реализацию совместных проектов на территории России и Саудовской Аравии (в том числе, в рамках стратегии Vision 2030), а также в других странах, прежде всего, в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, сообщил РФПИ.

В число приоритетных направлений сотрудничества входят проекты в транспортном секторе (железные и автомобильные дороги, мосты, тоннели, аэропорты, морские и "сухие" порты), а также объекты энергетической, социальной и инженерной инфраструктуры.

"Совместная работа сторон в рамках подписанного соглашения позволит открыть новые привлекательные инвестиционные возможности в ведущих секторах, таких как транспорт, энергетика, высокотехнологичная инженерная инфраструктура, и продолжит укреплять практическое экономическое сотрудничество России и Саудовской Аравии", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

Он также напомнил, что Саудовская Аравия сейчас реализует масштабную программу модернизации инфраструктуры в рамках стратегии Vision 2030, и опыт российских компаний может быть востребован при реализации таких проектов.

Для ГК "Нацпроектстрой" участие в партнерстве - это возможность выстроить сотрудничество с сильными международными партнерами, а также применить опыт в проектировании, инжиниринге и строительстве сложных транспортных, энергетических и инженерных объектов, сказал гендиректор Алексей Крапивин.

Lamar Arabia Holding - один из ведущих девелоперов крупных проектов государственно-частного партнерства в регионе Персидского залива в секторах нефти и газа, водоснабжения и социальной инфраструктуры.

"Нацпроектстрой" группы "1520" и Аркадия Ротенберга - крупнейший российский инфраструктурный холдинг, объединяющий более сотни компаний, которые формируют три профильных дивизиона - "Дороги и мосты", "Железные дороги" и "Энергетика и порты". Компании холдинга принимают участие в крупнейших проектах автодорожного и мостового строительства в РФ, в том числе на М-12 и других магистралях, а также занимаются развитием железнодорожной инфраструктуры, включая объекты Восточного полигона, Центрального транспортного узла, ВСМ Москва - Санкт-Петербург.