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Мордашов предложил рассмотреть накопление ФНБ в рублях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Накопление Фонда национального благосостояния в рублях помогло бы избежать резких колебаний на валютном рынке, заявил на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

"Мы сегодня видим очень серьезное влияние валютных операций Минфина, ЦБ на валютном рынке. Мы все знаем, что валютный рынок очень сильно сократился в объеме. Если раньше практически все, что мы зарабатывали на экспорте, шло на валютный рынок, сегодня в условиях санкций мы вынуждены очень много использовать, скажем, "зачетных схем". Да, мы отчитываемся перед валютным контролем, но не весь поток валюты приходит в страну и на валютный рынок, часто он остается за рубежом для покрытия импорта", - сказал он.

"Может быть, чтобы избежать таких резких колебаний, нам посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях? При этом должны быть процессы реакции на валютном рынке, когда есть определенная скупка валюты при большем притоке. Но накапливать ФНБ в рублях, чтобы избежать тех самых колебаний валютного рынка при изменении политики ЦБ, Минфина при покупке, зеркалировании (в рамках бюджетного правила - ИФ)", - предложил он.

Мордашов также отметил, что с учетом текущей инфляции курс сегодня должен быть где-то в районе 89-90 рублей за доллар США.

Алексей Мордашов Минфин США Северсталь
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