Прокуроры инициировали разработку системы единого учета неналоговых платежей для бизнеса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан заявил на ПМЭФ, что различные обязательные взносы создают дополнительную нагрузку для бизнеса и правительство, чтобы исключить их, разрабатывает единую систему учета неналоговых платежей.

"Дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса создают различные обязательные взносы. По всем отраслям их сотни. Многие предприниматели узнают о них, порой, после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным последствиям", - сказал он.

По его словам, по инициативе прокуроров правительством организована работа по созданию системы единого учета неналоговых платежей.

"Ожидаем, что указанная система станет источником данных о всех сборах, подлежащих обязательной уплате в зависимости от вида экономической деятельности. Ее функционал позволит планировать предстоящие затраты, а главное - повысит прозрачность механизма начисления и сбора взносов", - заявил генпрокурор.