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Генпрокуратура планирует сопровождать весь цикл реализации масштабных инвестпроектов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура намерена внедрить механизм прямого надзорного сопровождения всего цикла реализации масштабных инвестпроектов с использованием цифровых технологий, сообщил на ПМЭФ глава ведомства Александр Гуцан.

"По результатам недавней поездки в Республику Казахстан, с учетом наработок наших коллег появилась идея внедрить механизм прямого надзорного сопровождения всего цикла реализации масштабных инвестиционных проектов", - сказал он.

По его словам, прокуроры с использованием цифровых инструментов в режиме реального времени будут отслеживать все стадии - от выделения земли и подключения к сетям до выпуска готовой продукции.

"Думаю, вы согласитесь, что закрепление за таким проектом конкретного прокурора сведет к минимуму риски нарушений, затрудняющих его реализацию", - сказал генпрокурор.

Генпрокуратура Казахстан Александр Гуцан
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