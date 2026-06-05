Швыдкой считает преждевременным делать выводы о налаживания культурного сотрудничества РФ-США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В вопросе налаживания культурного сотрудничества между Россией и США пока преждевременно делать какие-то далеко идущие выводы, так как нужно понимать, что есть общий политический контекст, сказал "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Вчера (в рамках форума на сессии - ИФ) состоялся содержательный разговор, который был вполне конструктивным. Но мы должны понимать, что есть общий политический контекст", - сказал Швыдкой "на полях" ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос агентства о том, можно ли в ближайшее время ожидать возобновления гастролей и межмузейных обменов между РФ и США.

Он напомнил, что ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что "Россия - это вызов Соединенным Штатам". "Он сказал, что ситуация такова, что конфронтация будет продолжаться. Америка выбрала сторону Украины. Поэтому в Конгрессе начинается подготовка к новому пакету санкций. Поэтому было бы преждевременно делать какие-то далеко идущие выводы", - добавил Швыдкой.

При этом он отметил, что "сам факт того, что этот диалог состоялся, и сам факт того, что господин (Председатель Комиссии по изящным искусствам США - ИФ) Родни Мимс Кук-младший услышал позицию России и считает, что не надо дожидаться завершения конфликта на Украине, надо установить гуманитарные связи, я думаю, что это было бы полезно".

Накануне в рамках ПМЭФ-2026 состоялась сессия "Россия-США: диалог культур".