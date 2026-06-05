Греф заявил, что инфляция в РФ в мае может быть ниже апрельской

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае может быть ниже апрельской, Сбербанк, возможно, понизит свой прогноз с нынешних 6-6,5%, сказал журналистам глава банка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"По результатам мая ожидаем инфляцию ещё ниже, чем в апреле. Поэтому, скорее всего, прогноз может быть понижен. Соответственно, все факторы в общем, которые являются индикаторами снижения ставки, они в общем складываются благоприятно", - сказал Греф в кулуарах делового завтрака Сбера.

"Давление на рынке труда ослаблено. И инфляция значительно ниже ожиданий. Поэтому мне кажется, что Центральный банк должен на это отреагировать", - добавил он.