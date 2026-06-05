Песков полагает, что Путин на пленарной сессии ПМЭФ отреагирует на обращение Зеленского

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ отреагирует на открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского.

"Сейчас предстоит пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", - сказал Песков в интервью "Известиям".