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Песков полагает, что Путин на пленарной сессии ПМЭФ отреагирует на обращение Зеленского

Песков полагает, что Путин на пленарной сессии ПМЭФ отреагирует на обращение Зеленского
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ отреагирует на открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского.

"Сейчас предстоит пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
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