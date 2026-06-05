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В ЦБ РФ считают, что пространство для снижения ключевой ставки не увеличилось

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП); будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях; в ЦБ также заявили, что пространство для снижения ставки не увеличилось.

"Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня.

Заботкин не стал говорить, какие варианты решения по ставке ЦБ может рассмотреть на июньском заседании, так как до него еще много времени. "У нас ещё три недели до заседания по ставке, и очень много дополнительных данных, которые реализуются к тому моменту", - сказал он.

При этом Заботкин отметил, что пространство для снижения ставки не увеличилось.

Он добавил, что пока устойчивая инфляция держится на уровне 4-5%.

"Устойчивые темпы роста цен с поправкой на сезонность держатся где-то в диапазоне 4-5% в годовом выражении, то есть это те уровни, где они находятся последние 6-9 месяцев. По всей видимости, эта оценка по апрельским данным, она по-прежнему релевантна. По майским - посмотрим, май выглядит, насколько можно судить по недельным цифрам, очень похоже на апрель", - отметил зампред ЦБ.

Банк России в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14,5% годовых. Регулятор тогда сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

ЦБ РФ Алексей Заботкин Банк России
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