Дюков считает, что ближневосточный конфликт напомнит рынку нефти о надежности поставок из РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Последствия конфликта на Ближнем Востоке напомнят рынку нефти о надежности поставок из России, такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах ПМЭФ .

Комментируя вопрос о последствиях ближневосточного конфликта для мирового рынка нефти и для России, он сказал: "Долгосрочные последствия для нефтяного рынка от конфликта на Ближнем Востоке могут быть неоднозначными. Если высокие цены продержатся продолжительное время, то вырастут инвестиции в новые проекты по добыче. С одной стороны, это хорошо. С другой - это через какое-то время создаст избыток предложения. Особенно с учетом того, что параллельно те потребители, по которым эта ситуация ударила, будут пытаться заместить нефть на какие-то альтернативные энергоносители".

"Из положительных эффектов - эта ситуация напомнит некоторым покупателям о том, что Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, с которым выгодно выстраивать долгосрочные партнерские отношения", - подчеркнул он.