Поиск

Дюков считает, что ближневосточный конфликт напомнит рынку нефти о надежности поставок из РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Последствия конфликта на Ближнем Востоке напомнят рынку нефти о надежности поставок из России, такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах ПМЭФ .

Комментируя вопрос о последствиях ближневосточного конфликта для мирового рынка нефти и для России, он сказал: "Долгосрочные последствия для нефтяного рынка от конфликта на Ближнем Востоке могут быть неоднозначными. Если высокие цены продержатся продолжительное время, то вырастут инвестиции в новые проекты по добыче. С одной стороны, это хорошо. С другой - это через какое-то время создаст избыток предложения. Особенно с учетом того, что параллельно те потребители, по которым эта ситуация ударила, будут пытаться заместить нефть на какие-то альтернативные энергоносители".

"Из положительных эффектов - эта ситуация напомнит некоторым покупателям о том, что Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, с которым выгодно выстраивать долгосрочные партнерские отношения", - подчеркнул он.

Газпром нефть Александр Дюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9754 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов