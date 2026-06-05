Лавров заявил, что РФ очень ценит связи с Никарагуа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия очень ценит по-настоящему братские связи с Никарагуа, страны всегда поддерживают друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со специальным представителем сопрезидентов Никарагуа по связям с Россией Лауреано Ортегой Мурильо "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Очень рад тебя видеть. Мы виделись в последний раз в прошлом году в Москве, когда ты подписал соглашение о сотрудничестве с историческими регионами РФ. С тех пор ваши отношения развиваются. Знаю, что в рамках этого форума подписывается соглашение о сотрудничестве между Никарагуа и Севастополем", - поприветствовал Лавров представителя Никарагуа.

"Мы очень ценим наши по-настоящему дружеские, братские связи, устоявшиеся традиции между нашими лидерами, которые заключаются в том, что мы всегда друг друга поддерживаем. Сегодня обсудим геополитическую ситуацию, наши двусторонние отношения, включая работу двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую вы вместе с Вероникой Скворцовой возглавляете", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия не только активно продвигает связи стран, но "уже стала знаменитостью в дипкорпусе Москвы".

Во встрече также приняла участие руководитель Федерального медико-биологического агентства России, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству Вероника Скворцова.