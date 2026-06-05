Смоленская область примет участие в новом проекте "Интерфакса" по разработке сервиса для привлечения инвесторов

Фото: "Интерфакс"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство Смоленской области примет участие в проекте Группы "Интерфакс" по разработке нового цифрового решения, направленного на повышение эффективности управления региональным развитием и инвестиционной деятельностью.

Меморандум о сотрудничестве в рамках данного проекта подписан губернатором Смоленской области Василием Анохиным и исполнительным директором "Интерфакса" Александром Векличем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Сервис направлен на решение задач стимулирования инвестиционной активности: на привлечение инвесторов в регион, повышение эффективности бюджетных инвестиций, выявление наиболее действенных мер государственной поддержки. В рамках меморандума региональные власти получат доступ к тестовой версии платформы для оценки ее работы в реальных условиях.

"Для нас важно не просто получить цифровой инструмент, а участвовать в "отработке" сервиса, который будет помогать точечно привлекать инвесторов и оценивать реальную отдачу от вложений в экономику региона. Это повышает качество управленческих решений", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сотрудничество с правительством Смоленской области на этапе разработки и последующей апробации IT-сервиса позволит получить качественную обратную связь и адаптировать продукт под потребности конкретного субъекта РФ. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать региону не просто данные, а готовые аналитические инструменты для привлечения инвестиций и повышения эффективности использования бюджетных средств", - подчеркнул исполнительный директор "Интерфакса" Александр Веклич.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых цифровых систем в сфере В2В и B2G, одно из ведущих в стране и цитируемых в мире российских информационных агентств.