100-метровую копию башни Татлина планируют возвести на северном намыве Васильевского острова

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" планирует возвести копию башни Татлина на северном намыве Васильевского острова, сообщил основатель группы Андрей Молчанов журналистам в пятницу.

"Изюминкой намыва станет проект копии башни Татлина, который не был осуществлен. Сегодня, наверное, никто не согласует ее в задуманном размере – 400 м. (...) Мы хотим создать городскую достопримечательность высотой плюс-минус 100 м. Это будет очень красивая зона притяжения. Сейчас обсуждаем место, где ее разместить с комитетом по градостроительству", - сказал Молчанов в кулуарах ПМЭФ-2026.

По словам Молчанова, предварительно для башни подобрано место – это юго-западная оконечность северного намыва. Ожидается, что проект будет дорогостоящим. Сейчас компания оценивает предполагаемые инвестиции в него.

Соглашение о намерениях подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Молчанов в ходе Петербургского международного экономического форума. Оно предполагает строительство на намыве объектов спорта и культурно-досуговой деятельности.

При этом, по словам Молчанова, ЛСР планирует привлекать партнеров к реализации проекта строительства около 1 тыс. кв. метров недвижимости.

"Если мы будем заниматься этим одни, то придется потратить 20-25 лет. Совместно с партнерами – около 10-15 лет. (...) Мы будем очень внимательно смотреть на дизайн-код всего проекта, чтобы никто не отходил от изначальной идеи, которую мы заложили в проект с точки зрения дизайна и внешнего вида домов", - добавил Молчанов.

Как сообщалось, на территории северного намыва Васильевского острова предполагается появление порядка 875 тыс. кв. метров жилой недвижимости, более 80 тыс. кв. метров встроенных помещений, более 98 тыс. кв. метров объектов делового, коммерческого назначения, школ более чем на 4 тыс. мест, детских садов почти на 2 тыс. мест, а также больницы и музейного комплекса.

Формирование северного намыва на Васильевском острове стартовало в марте 2022 года, завершилось в декабре 2024 года. Изначально работы планировалось закончить в конце 2025 года. В рамках проекта всего завезено около 11,5 млн кубометров песка, компания "ЛСР.Базовые" (входит в "Группу ЛСР") добывала его на дне Финского залива. Общая площадь сформированного участка суши вместе с южным намывом, который был закончен раньше, составляет около 476 га.

Башня Татлина – нереализованный архитектурный проект, разработанный в 1919-1920 годах советским художником и архитектором Владимиром Татлиным. Согласно проекту, основой конструкции служил наклонный стальной каркас в виде двойной спирали высотой 400 метров. Внутрь каркаса помещались четыре стеклянные формы, которые приводились в движение вокруг своей оси с разной скоростью. Предполагалось, что башня совместит в себе функции политического центра, информационного узла и пропагандистского механизма.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.