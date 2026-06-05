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"Газпром" и "ФосАгро" подписали соглашения к договорам поставки серы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" и "ФосАгро" заключили соглашения к договорам поставки серы - сырья, применяемого в цикле производства фосфорных удобрений, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на полях ПМЭФ-2026.

Документы подписали заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и генеральный директор "ФосАгро" Александр Гильгенберг.

Детали соглашений не раскрываются.

"ФосАгро" традиционно закупает у "Газпрома" серу для производства фосфорных удобрений по долгосрочным договорам. Предыдущий контракт действовал до конца 2025 года, о заключении нового стороны не сообщали.

ФосАгро Газпром Виталий Маркелов Александр Гильгенберг
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