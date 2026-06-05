Great Wall планирует начать выпуск АКПП на своих мощностях в РФ в 2026 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский Great Wall с тульским автозаводом по выпуску автомобилей Haval планирует углублять локализацию двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а также в текущем году начнет выпуск автоматических коробок переключения передач (АКПП). Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в кулуарах ПМЭФ-2026 в пятницу.

Он отметил, что регулятор фокусируется на поддержке освоения сложных агрегатов - двигателей и трансмиссий.

"Запуск первого этапа локализации ДВС на мощностях Haval в Тульской области состоялся в марте 2024 года. Освоены операции сборки ДВС объемом 1,5 л и 2 л пятого экологического класса, мехобработка головок блока цилиндра и самих блоков цилиндра. В этом году предприятие переходит на эко-стандарт "шесть", - сказал замминистра.

По его словам, в процессе сборки применяются локальные компоненты - поршни, насосы охлаждения, свечи, масло. В рамках второго этапа локализации будет освоено литье под давлением блока и головки блока цилиндров, сообщил Каримов.

"Параллельно Haval ведёт работу по освоению полного цикла производства автоматической коробки переключения передач. Запуск должен состояться уже в этом году", - сообщил замглавы Минпромторга.

Каримов также рассказал об общеотраслевых мерах поддержки локализации автокомпонентов в РФ, администрируемых Минпромторгом. С 2022 года министерство профинансировало 54 проекта по НИОКР, общий объём субсидий составил примерно 11 млрд руб. Ещё 40 проектов почти на 2 млрд рублей прошли по программе Агентства по технологическому развитию, которое предоставляет гранты на реинжиниринг.

"Самой "ёмкой" остается специализированная программа Фонда развития промышленности (ФРП) "Автокомпоненты". Она набрала хороший темп – в прошлом году в рамках нашей сессии я озвучивал количество поддержанных проектов, их было 68. Сейчас готов озвучить юбилейную цифру – таких проектов буквально на днях стало 100. Они получили льготное заёмное финансирование в объёме около 126 млрд руб.", - рассказал Каримов.