Силуанов назвал "справедливым трендом" сопоставление цены нефти в новом макропрогнозе с отсечкой бюджетного правила

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цена на нефть в макроэкономическом прогнозе правительства и бюджетном правиле - это разные вещи, но тренд по сопоставлению этих показателей - справедливый, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью радио РБК в рамках ПМЭФ-2026.

В обновленном недавно прогнозе Минэкономразвития прогноз по средней цене нефти Urals на 2027 год понижен с $61 до $50 за баррель. На 2028-2029 гг. прогноз тот же - $50, на текущий год - $59. Это соответствует цене отсечения в бюджетном правиле, и обсуждая планы Минфина ужесточить его с 2027 г., рынок обсуждает именно вариант с $50 (вместо плановых $58).

"Это дело прогноза, вы сейчас сказали цифры прогноза. А цифры отсечки цены на нефть в бюджетном правиле - это другое. Но хочу сказать, что тренд, который вы подметили, справедливый", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальных масштабах изменения цены отсечения вслед за обновленным прогнозом Минэкономразвития.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

В четверг Силуанов вновь заявил, что цену отсечения в бюджетном правиле в перспективе необходимо снижать, такое предложение будет вноситься.