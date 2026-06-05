Сербия договорилась о продлении соглашения о поставках газа из РФ еще на квартал

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Соглашение о поставках газа "Газпромом" в Сербию будет продлено еще на три месяца, до конца сентября. Обэтом пишет сербское агентство РТС со ссылкой на министра энергетики страны Дубравку Джедович-Ханданович.

Об этом она заявила после встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках ПМЭФ.

"Это важно для нашей страны, для наших граждан, для нашей экономики, потому что это стабильные поставки, чрезвычайно доступные по цене, а также из-за гибкости и объемов, которые они обеспечивают", - сказала министр, обсудившая также дальнейшее развитие партнерства с Россией, энергетическое сотрудничество и текущие проекты в газовом секторе.

Стороны также положительно оценили ход работ по расширению подземного газохранилища Банатский двор с 450 до 750 млн куб. м.