МВД и Газпромбанк задействуют ИИ для анализа миграционных инцидентов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - МВД вместе с Газпромбанком создадут аналитический центр для разбора миграционных инцидентов с применением искусственного интеллекта, сообщил на ПМЭФ заместитель начальника миграционной службы, начальник департамента разрешительно-визовой работы МВД Кирилл Адзинов.

"Достигнуть этих задач можно только путем внедрения искусственного интеллекта в нашу работу. И мы совместно с Газпромбанком создадим серьезный аналитический центр в МВД, который позволит нам подойти к качественной разборке миграционных инцидентов: обрабатывать все сообщения в медиа, в мессенджерах, работать проактивно с людьми", - сказал он.

По его словам, именно искусственный интеллект даст качественную аналитику на рынке труда.