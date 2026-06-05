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"ЕвроХим" получил первый карбамид на новом заводе в Кингисеппе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" получил первый карбамид на новом заводе в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщил основатель компании Андрей Мельниченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестиции в проект составили $2,5 млрд.

"Еврохим-Северо-Запад-2" - это вторая очередь развития площадки в Кингисеппе. В 2019 году "ЕвроХим" запустил завод аммиака на 1 млн тонн в год. Мощность нового предприятия составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год.

ЕвроХим Кингисепп Андрей Мельниченко
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