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ОДК переместит офис из Москвы в регион

В финальной стадии такое решение по компаниям группы РЖД, заявил Путин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") передислоцирует офис из Москвы в регион РФ, в финальной стадии такое же решение по компаниям группы РЖД, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 в пятницу.

"Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса субъектов Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места", - сказал Путин, приведя в качестве позитивного примера переезд офисов "РусГидро" и банка ПСБ.

"Принято соответствующее решение в "Объединенной двигателестроительной корпорации", в финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства", - заявил президент.

"Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать", - отметил он.

Владимир Путин ОДК РЖД
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