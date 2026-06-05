Президент РФ посоветовал Зеленскому не бояться участвовать в выборах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Владимиру Зеленскому, обратившему в своем письме внимание на время пребывания российского президента у власти, нужно самому не бояться идти на выборы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Обратил (Зеленский - ИФ) внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно, но на выборы надо идти, не бояться, и действовать всегда в рамках основного закона", - сказал Путин в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Он напомнил автору письма, что "если удерживать власть вне рамок Конституции - это называется узурпация власти и это уголовное преступление".