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Президент РФ посоветовал Зеленскому не бояться участвовать в выборах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Владимиру Зеленскому, обратившему в своем письме внимание на время пребывания российского президента у власти, нужно самому не бояться идти на выборы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Обратил (Зеленский - ИФ) внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно, но на выборы надо идти, не бояться, и действовать всегда в рамках основного закона", - сказал Путин в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Он напомнил автору письма, что "если удерживать власть вне рамок Конституции - это называется узурпация власти и это уголовное преступление".

Владимир Путин Владимир Зеленский
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