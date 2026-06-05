Президент РФ считает, что ключевые вопросы должны решать между собой Москва и Киев

США и другие стороны могут только создавать условия и выступать гарантами, заявил Путин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Решать ключевые вопросы между собой должны только Россия и Украина, другие стороны, в том числе США, могут быть гарантами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Естественно, ключевые вопросы между собой должны решать Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах могут только создать условия и выступить гарантами. Мы из этого исходим", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, Путин отметил, что относится к нему "как к коллеге", "с уважением".

"Насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей администрации (президента США - ИФ) примерно такое же. И у нас личные отношения построены на уважении друг к другу", - сказал президент РФ.